Museum Boerhaave bekroond als beste museum van Europa

Het Rijksmuseum Boerhaave heeft de European Museum of the Year Award gewonnen. Het museum in Leiden kreeg de prijs voor de vernieuwende manier waarop de laatste technologie├źn en persoonlijke verhalen worden gebruikt om wetenschap en geneeskunde voor het voetlicht te brengen.

Directeur Amito Haarhuis nam de prijs in ontvangst tijdens een bijeenkomst in Sarajevo. Hij sprak van een groot compliment. "Bezoekers laten ons al dagelijks merken dat ze het vernieuwde museum enorm waarderen, iets waar we ongelooflijk trots op zijn. Ook ontvangen we veel andere musea die inspiratie bij ons opdoen voor vernieuwingen."

Het museum was een van de veertig genomineerde musea. Het onderging onlangs een grondige renovatie en de presentatie van de vaste collectie werd ingericht aan de hand van vijf thema's waarbij onder meer gebruik is gemaakt van replica's die de bezoeker mag aanraken, digitale magazines, verhalen van pati├źnten en educatieve games.

Museum Boerhaave is het vijfde Nederlandse museum dat de prijs krijgt. De laatste Nederlandse winnaar was het Rijksmuseum in 2015. De prijs voor het Europese museum van het jaar wordt sinds 1977 toegekend door The European Museum Forum, een organisatie die valt onder de Raad van Europa.