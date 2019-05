'Mijlpaal voor Zuid-Koreaanse filmindustrie': Gouden Palm voor Parasite

Met de film Parasite heeft de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho de Gouden Palm gewonnen op het filmfestival van Cannes. De film is een tragikomedie over sociale ongelijkheid in Korea. In de film spelen de rijke familie Park en het van hen afhankelijk gezin van Ki-teak de hoofdrol.

Van tevoren was er veel kritiek over het gebrek aan vrouwelijke representatie op het Franse festival. Cannes beloofde verbetering, maar critici zien daar weinig van terug. Het aantal vrouwelijke regisseurs dat meedong naar de hoofdprijs was nog steeds vrij beperkt. Dit jaar deden vier films van vrouwelijke regisseurs mee, slechts één meer dan vorig jaar. Er waren achttien films genomineerd.

De tweede prijs, de zogenoemde Grand Prix, ging wel naar een vrouwelijke regisseur. De Senegalees-Franse filmmaakster Mati Diop kreeg hem voor het Senegalese drama Atlantics.

De Spaanse Antonio Banderas kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Pain and Glory. De Britse Emily Beecham ging ervandoor met de prijs voor beste actrice in de film Little Joe.