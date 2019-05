Iran noemt Amerikaanse versterking Midden-Oosten 'zeer gevaarlijk'

Iran noemt het "zeer gevaarlijk" dat de VS meer troepen naar het Midden-Oosten stuurt. De Iraanse minister van Buitenlandse zaken zegt dat de Amerikaanse versterking een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid.

Gisteren maakte het Pentagon bekend 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten te sturen. Die worden vooral gestationeerd op Amerikaanse oorlogsschepen die al eerder naar de Arabische Zee en de Perzische Golf zijn gestuurd.

Volgens Amerika zijn die militairen nodig om de al aanwezige Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen. De Iraanse minister noemt de Amerikaanse beschuldiging dat Iran militairen van de VS bedreigt "absurd".

Spanningen

De spanningen in de regio liepen de afgelopen weken op. De Amerikanen zeggen dat Iran achter recente aanvallen op Saudische schepen zit. Teheran ontkent dat.

Saudi-Arabiƫ is een van de belangrijkste bondgenoten van de Amerikanen in het Midden-Oosten en is sinds 2015 militair betrokken bij het conflict in Jemen. Het land steunt de Jemenitische regeringstroepen in de strijd tegen de Houthi-rebellen, die door Iran zouden worden geholpen.

Daarnaast zijn de spanningen tussen Iran en de VS opgelopen nadat Washington vorig jaar eenzijdig uit het nucleaire akkoord was gestapt. Iran heeft flink te lijden onder Amerikaanse sancties en probeert Europa onder druk te zetten om de Amerikanen ervan te overtuigen de sancties te verlichten.