Zeerechttribunaal: Rusland moet Oekraïense zeelui vrijlaten

Het Internationaal Zeerechttribunaal

Het Internationaal Zeerechttribunaal spreekt recht in zaken die gaan over het gebruik van de zee. Het tribunaal moet geschillen tussen landen oplossen over de interpretatie en de toepassing van het VN-zeerechtverdrag.

Het tribunaal werd opgericht tijdens de derde VN-Conferentie over het Zeerecht. In 1994 ging het tribunaal van start in de Duitse havenstad Hamburg.

De uitspraken van het Internationaal Zeerechttribunaal zijn bindend. Er zijn 166 partijen die zich aan het tribunaal hebben verbonden: 165 staten en de Europese Unie.