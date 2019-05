Man (19) uit Kerkdriel sterft bij ongeluk met hakselaar

In de buurt van Kerkdriel is gisteren een 19-jarige man om het leven gekomen in een hakselaar. Het ongeluk met de maai- en snippermachine gebeurde rond 21.00 uur op een akker waar de man aan het werk was.

Volgens Omroep Gelderland zag een chauffeur van een ander voertuig het ongeluk gebeuren. Vermoedelijk kreeg de hakselaar tijdens de werkzaamheden te maken met een storing en probeerde de man uit Kerkdriel die te verhelpen. Daarbij raakte het slachtoffer bekneld.

Zowel de politie als de Inspectie SZW onderzoekt het ongeluk.