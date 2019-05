Frans Timmermans vanuit Milaan in actie voor noodlijdend Roda JC

"Het mag ons niet gebeuren dat Roda in de afgrond valt", zegt Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA). Hij heeft in Milaan een filmpje gemaakt waarin hij oproept tot steun aan de noodlijdende voetbalclub uit Kerkrade.

Roda JC heeft een begrotingstekort van 900.000 euro. Eigenaar Frits Schrouff wil geen geld meer in de club steken en vraagt dinsdag het faillissement aan als niemand financieel instapt. Ook de Russische miljonair Mikhail Ponomarev, die eerder interesse toonde, is niet bereid om Roda te redden, schrijft 1Limburg.

Timmermans: "Ik doe een beroep aan iedereen die een Roda-hart heeft om eens na te denken hoe ze Roda kunnen helpen. Roda moet weer een eredivisieclub worden. Een club die meedoet om de prijzen die ertoe doen."

Na strafschoppen uitgeschakeld

Ook andere bekende en onbekende Limburgers proberen Roda JC te helpen. Clubicoon Ger Senden zamelt samen met andere oud-spelers en voormalige trainers geld in. Fans van Roda doen dat ook.

Timmermans nam zijn boodschap op voor het stadion San Siro in Milaan. In het filmpje refereert hij aan de de UEFA-cup wedstrijd tegen AC Milan in 2002. Die won Roda JC, maar de Limburgers werden na strafschoppen alsnog uitgeschakeld.