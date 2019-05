Nieuw natuurgebied bij Dordrecht direct in trek

Het is nog even wennen in het nieuwste natuurgebied van Nederland. De Nieuwe Dordtse Biesbosch ziet er nog steeds uit als de landbouwpolder met suikerbieten die het gebied meer dan 25 jaar was. Toch gaat dat nu snel veranderen.

De eerste bezoekers van de open dag troffen vanochtend de larve aan van een grote keizerlibelle. Even later vloog een groep lepelaars langs. Daarnaast streek een blauwe reiger neer.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch, pal tegenover de 'grote' Biesbosch aan de andere kant van het Hollandsch Diep, ging open in maart. Het is een natuur- en recreatiegebied vol wandelpaden en water.

Fantastische broedplek

Sinds maart wordt de oude landbouwpolder niet meer drooggemalen, maar kan rivierwater binnenstromen. De verwachting is dat zo in het nieuwe wetland eenzelfde natuurontwikkeling op gang komt als in omliggende gebieden. "De komende jaren is het hier elke dag weer anders", voorspelde boswachter Arjan Postma bij de opening. "Alles zal gaan groeien. En dat gaat een paar jaar duren. Hier vinden straks vele vogels, insecten en waterdieren een fantastische broedplaats of foerageerplek."

Op de open dag blijkt volgens RTV Rijnmond vandaag dat de natuur achter de Zeedijk nog moet groeien. Hoe snel dat gaat, zal blijken. Deze week is ook een 'nulmeting' begonnen: onderzoekers gaan het gebied in om nauwgezet te meten hoe planten en dieren zich in het nieuwe stukje groen ontwikkelen.