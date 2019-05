Topzeiler Pieter-Jan Postma verkoopt boot, stopt ermee

Negen keer nationaal kampioen, drie olympische deelnames en zes internationale toernooizeges. Maar daar blijft het bij voor topzeiler Pieter-Jan Postma. Hij stopt per direct nu hij zich niet heeft weten te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Afgelopen donderdag heeft de 37-jarige Fries zijn boot verkocht.

Het doet zeer, maar hij heeft een mooie sportcarrière gehad, zegt Postma bij Omrop Fryslân. "Hoogtepunten raken je, dieptepunten raken je. Het is sport, het is een hele reis en alles is een belevenis geweest."

De prijzenkast van Postma had groter kunnen zijn. Op wereldkampioenschappen en op Olympische Spelen was het goud vaak dichtbij. Zoals op de Spelen van 2012 in Londen, waar hij een strafrondje moest draaien en het goud uit zicht raakte. Hij eindigde zelfs buiten de medailles, op de ondankbare vierde plaats. Ook als Postma de video nu terugziet, vloekt hij. "Dat zijn natuurlijk littekens, maar ik denk dat het ook karakter maakt. Het maakt het verhaal ook rijk."

Gevoelig

Zijn oud-coach Jacco Koops stelt dat Postma misschien harder had moeten zijn. "Ik ben heel gevoelig", geeft Postma toe. "Ook tijdens een wedstrijd, ik stel graag ook de ander op de eerste plaats. Dat je het belangrijk vindt hoe het met de ander gaat. Ik heb het moeilijk gevonden om het mes op iemand anders zijn keel te zetten."

De zeiler kreeg de afgelopen jaren ook te maken met privé-problemen. Zijn ouders werden tegelijkertijd ziek en Postma zorgde voor hen. In april stierf zijn moeder. "Het is een heel rijk gevoel, om die momenten bij mijn ouders te zijn geweest. Maar mijn vader heeft parkinson en ook een flinke tik gehad, met hem gaat het nu ook niet zo goed."

Spanning

Nu zet Postma een streep onder zijn carrière. Hij gaat de wedstrijden missen. "Zeilen met wind en golven, op wat voor boot dan ook, is grandioos. Dan voor de wedstrijd: een paar minuten nog. Je voelt de spanning, neemt nog een momentje rust, kijkt over het water en dan ga je ervoor."