Vermiste Hawaïaanse teruggevonden na 16 dagen

Na meer dan twee weken in de jungle is een vrouw op Hawaï levend en wel teruggevonden. De bemanning van een helikopter zag haar omhoog zwaaien, staand in een rivierbedding.

De 35-jarige Amanda Eller, die yogalerares is, was op 8 mei thuis vertrokken voor een wandeling in de jungle van het Hawaïaanse eiland Maui maar kwam 's avonds niet terug. Haar vriend alarmeerde de politie de volgende dag. Die vond de auto van de vrouw aan het begin van het wandelpad.

Schoenen kwijt

Op Facebook zetten Ellers vrienden een zoektocht op touw en werd een beloning uitgeloofd van 50.000 dollar. Na twee weken van vruchteloos speurwerk werd een helikopter ingehuurd. Die trof haar aan in een ravijn diep in de bossen van Maui, een heel eind van het pad vandaan.

De vrouw bleek in goede conditie: ze was alleen wat verbrand door de zon en had haar schoenen verloren. Volgens de reddingswerker was ze nog heel scherp en wist ze precies hoeveel dagen er waren verstreken sinds ze van huis was vertrokken. Volgens hem is het een wonder dat Eller zich zestien dagen zo goed in leven wist te houden op slechts water en planten.