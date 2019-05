Klopjacht Lyon nog gaande, foto vermoedelijke aanslagpleger vrijgegeven

De dader van de aanslag in een voetgangersgebied in het centrum van Lyon is nog altijd voortvluchtig. De politie publiceerde gisteravond laat een signalement en een foto van de verdachte, maar dat heeft voor zover bekend nog niet geleid tot een arrestatie.

De Franse politie zoekt naar een man van ongeveer 30 jaar. Op de foto, afkomstig van een bewakingscamera, is de vermoedelijke dader vaag te zien. Hij draagt een zonnebril, een pet of capuchon en hij verbergt zijn gezicht met een doek. Op de foto, genomen na de aanslag, loopt hij weg met een mountainbike in de hand.

De dader legde gisteren aan het eind van de middag bij een bakkerij een papieren zak op straat. Twee minuten later ontplofte die. Volgens de politie was het een handgemaakt explosief en zaten er schroeven of bouten in die bij de ontploffing in het rond vlogen. Dertien mensen raakten lichtgewond, onder wie volgens Franse media een meisje van 8 jaar oud.

Terrorisme

De politie tast nog in het duister over het motief. De autoriteiten behandelen het incident als een terroristische aanslag.

Minister Castaner van Binnenlandse Zaken is gisteravond naar Lyon afgereisd. Hij heeft opdracht gegeven om grote evenementen, zoals concerten en sportevenementen, extra te beveiligen.