Twee kinderen dood in Sheffield, vier in het ziekenhuis

In Sheffield zijn twee jongens van 13 en 14 jaar oud om het leven gekomen. Ze werden samen met vier andere kinderen gisteren gewond uit een huis in de Engelse stad gehaald.

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Een man van 37 en een vrouw van 34 zijn aangehouden. Zij worden verdacht van moord.

De twee tieners overleden in het ziekenhuis. De andere gewonde kinderen, onder wie een baby van zeven maanden, zijn niet in levensgevaar.

De politie geeft geen details over de zaak, maar spreekt wel geruchten tegen dat er is geschoten. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De politie gaat ervan uit dat behalve de twee verdachten niemand anders betrokken was bij het incident.