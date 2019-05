Wekdienst 25/5: rampoefening Hoek van Holland en eerste vleermuizentelling

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er gaat een nieuw natuurgebied bij de Biesbosch open, waardoor het voor dieren makkelijker wordt om van het Dordste naar het Sliedrechtse deel van de Biesbosch te komen.

In Hoek van Holland is een grote evacuatie-oefening waarbij honderden passagiers uit een ferry aan land worden gebracht.

In Rotterdam komen duizenden jongeren bijeen op de jaarlijkse EO-jongerendag.

En dit weekend is er de eerste nationale vleermuizentelling.

Wat heb je gemist?

De kliniek in Heerlen waar Thijs H. verbleef, had al snel het vermoeden dat hij betrokken was bij de dood van twee wandelaars op de Brunssummerheide. Dat meldt het AD op basis van anonieme bronnen. Vanwege het medisch beroepsgeheim werd er echter geen melding gemaakt bij de politie, schrijft de krant. H. verliet op de dag dat de twee werden gedood 's ochtends de kliniek en zei dat hij naar de heide zou gaan. Bij terugkomst in de middag had hij bloed op zijn kleren, zegt een betrokkene tegen de krant. "Je telt een en een op."