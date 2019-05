Levenslang voor Amerikaan die meisje ontvoerde en haar ouders vermoordde

Een Amerikaanse man die in de staat Wisonsin een 13-jarige meisje ontvoerde en haar ouders vermoordde moet levenslang de gevangenis in. Het slachtoffer had vooraf ook gevraagd om de maximale straf.

De rechter omschreef de 21-jarige Jake Patterson als "het vleesgeworden kwaad". Afgelopen oktober voerde hij zijn fantasie uit om een meisje gevangen te houden. Midden in de nacht viel hij het huis van Jayme Closs binnen, vermoordde haar vader en moeder en nam haar mee naar een huisje in het bos.

Patterson hield het meisje 88 dagen lang vast, maar ze wist uiteindelijk te ontsnappen. Kort daarna kon de verdachte worden opgepakt, hij bekende tijdens het proces.

Brief

De aanklager eiste een levenslange gevangenisstraf uit angst dat de dader nog een keer in de fout zou gaan of Closs na vrijlating zou opzoeken. In een brief die Closs liet voorlezen bij het proces vroeg ook zij om levenslang. Ze somde daarin alle zaken op die hij haar afgenomen had: haar ouders, haar gevoel van veiligheid en haar levensvreugde.

"Hij heeft alles wat ik liefheb van me afgenomen. 88 dagen lang probeerde hij me te stelen, en het maakte hem niks uit wie hij pijn moest doen of doden om dat te bereiken. Hij moet voor altijd opgesloten worden."