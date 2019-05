Kaag: snel psychosociale noodhulp in crisisgebieden

Er moet een internationale pool komen van experts op het gebied van psychosociale noodhulp, die snel naar crisisgebieden kunnen reizen. Deze en andere idee├źn wil minister Kaag bespreken op een internationale conferentie over geestelijke gezondheid in crisissituaties, die ze in oktober organiseert.

Volgens Kaag moeten mensen die worden getroffen door een ramp of conflict zo snel mogelijk psychosociale hulp kunnen krijgen en is dat net zo belangrijk als voedsel, water, onderdak en veiligheid. "Het is geen bonus, maar het moet standaard onderdeel worden van de humanitaire noodhulp", vindt Kaag. De internationale pool van experts zou moeten afreizen op verzoek van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en hulporganisaties.

De minister wijst erop dat veel slachtoffers van rampen en conflicten door de traumatische ervaringen bijvoorbeeld een depressie of angststoornis krijgen. En psychisch leed in crisisgebieden duurt gemiddeld langer dan elders, omdat er vaak geen steun beschikbaar is en de betrokkenen veel stress hebben.

Volgens Kaag worden acties voor noodhulp effectiever als psychosociale steun en traumahulp worden aangeboden.