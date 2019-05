Bijzonder in paardenland: een gezonde tweeling

Dat een paard een tweeling ter wereld brengt is bijzonder. "Een paard is daar eigenlijk niet op gebouwd. Als blijkt dat sprake is van een tweeling, wordt vaak één van de twee embryo's weggehaald. Anders is het risico gewoon te groot dat het mis gaat", vertelt ze.

Tijdens de bevalling dacht Makkinga in eerste instantie dat er iets mis was met de moeder. "Ik had de dierenarts via de speakers aan de telefoon. Toen ik zei dat ik drie beentjes vast had, zei hij dat dat niet kon. Maar het kon dus wel, want het bleek een tweede veulentje te zijn."

De kleintjes hebben intussen ook een naam: Contharelle I en Contharelle II. Een samenvoeging van vader Conthargos en moeder Cacharelle. De veulens blijven bij Makkinga. "Het mooiste zou zijn als ze beiden in de springsport terecht komen. En dan bijvoorbeeld tijdens een concours op plaats 1 en 2 komen. Dan heb je echt iets unieks in de paardenwereld. Broers of zussen gebeurt wel vaker, maar een tweeling..."