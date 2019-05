Filmfestival in Cannes inclusiever, of juist een 'stap terug in de tijd'?

De officiële filmposter van het 72ste filmfestival in Cannes, dat morgen eindigt, laat een duidelijk beeld zien: vrouwen aan de top. Op de poster zien we de beroemde regisseur Agnes Varda. Ze staat op de rug van een technicus, om het perfecte shot te draaien voor haar eerste film 'La Pointe Courte", die ze maakte toen ze in de 20 was.

De filmposter is een eerbetoon aan Varda, die eind maart overleed. Varda is één van de enige twee vrouwen die ooit een Palme d'Or ereprijs heeft gewonnen. En dan alleen nog maar de 'ereprijs', de echte Gouden Palm is in 72 jaar tijd slechts één keer door een vrouw gewonnen, namelijk door Jane Campion in 1993.

Daar moest verandering in komen. Vorig jaar werd er geprotesteerd tegen het filmfestival onder leiding van actrice en toenmalig juryvoorzitter Cate Blanchett. Een groep vrouwen eiste gelijkheid en meer credits voor vrouwelijke regisseurs. Aanleiding was dat er van de 21 regisseurs die in 2018 in de schijnwerpers werden gezet, er slechts 3 vrouw waren.

De festivaldirecteuren gingen overstag en ondertekenden een convenant - bedoeld voor alle filmfestivals - om vrouwen op gelijke voet met hun mannelijke collega's te plaatsen. Ook beloofde de organisatie het festival dit jaar inclusiever te maken. Is dat gelukt?