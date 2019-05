'Schrik en verdriet' zitten er goed in na autobranden Gouda

"Het ontregelt je leven als je have en goed zo in brand gestoken worden." De impact van de autobranden in Gouda is groot, zag burgemeester Mirjam Salet de afgelopen dagen bij de inwoners van de stad.

"De schrik en het verdriet zitten er bij de inwoners van Gouda goed in", vertelt Salet. Maar liefst negentien auto's gingen de afgelopen weken in vlammen op, vanochtend was het opnieuw raak. Om de brandstichtingen een halt toe te roepen gaat de politie vanaf vanavond preventief fouilleren.

"We hebben dat besloten omdat de aanhoudende stroom branden niet stopt. Het helpt de politie als ze tijdens het surveilleren mensen in de zakken kunnen kijken."

Een heftige, maar noodzakelijke maatregel, legt Salet uit: "Daarom beperken we het preventief fouilleren tot de wijken waar de afgelopen weken branden zijn geweest. En in tijd is het beperkt want we doen dit van vanavond tot dinsdagnacht."

Een echtpaar aan de Plaswijckweg zag hun auto vannacht in vlammen opgaan. "Het was de lieveling van mijn man":