In de Franse stad Lyon zijn acht mensen gewond geraakt bij een ontploffing op straat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar volgens de Franse president Macron is er sprake van een 'aanval' zonder doden.

De gewonden zijn niet in levensgevaar. De meesten zouden verwondingen hebben aan hun benen. De explosie was in of bij een filiaal van bakkerijketen Brioche Doree.