Twee miljoen jonge kinderen in Afghanistan ondervoed

In Afghanistan zijn twee miljoen kinderen van vijf jaar of jonger ondervoed. Voor 600.000 van hen is de situatie ernstig, meldt Unicef. Met die aantallen is Afghanistan afgezakt tot het niveau van Jemen en Zuid-Soedan, landen die worden geteisterd door burgeroorlog en hongersnood.

Afghanistan gaat al jaren gebukt onder gevechten tussen ordetroepen en strijdgroepen. Ook waren er dit jaar overstromingen. Door extreme droogte vorig jaar is het aantal ondervoede kinderen met 25 procent gestegen, zegt Unicef. In 22 van de 34 Afghaanse provincies is de situatie slecht.

Volgens het VN-kinderfonds is er de komende weken ruim 6 miljoen euro nodig om zeker 60 procent van de kinderen in nood te kunnen helpen.