Vakbonden: Picnic niet eerlijk over cao-samenwerking

Online supermarkt Picnic is niet eerlijk over de status van zijn cao-plannen, stellen vakbond FNV en CNV. Picnic zei eerder samen met onder meer brancheorganisatie INretail en de bonden te werken aan een nieuwe cao voor de e-commerce-sector. Maar daar is nog geen sprake, zeggen de bonden.

Vakbonden CNV en FNV vinden dat Picnic-baas Michiel Muller een verkeerde voorstelling van zaken geeft, maar hijzelf spreekt van "woordenmuggenzifterij".

Gesprekken

"Wij hebben de afgelopen maanden samen met het ministerie, politici, vakbonden en de industrie gewerkt aan het bouwen van een cao voor onze e-commerce-sector", schreef Muller vorige week in een intern bericht, dat de NOS heeft ingezien. Maar de bonden zeggen niets te weten van concrete gesprekken over een cao.

Muller zegt dat er wel degelijk gesprekken zijn met alle partijen. "Ik heb maandag nog twee uur lang met de FNV om tafel gezeten", zegt hij. Wel bevestigt Muller dat er inderdaad geen sprake is van een samenwerking. "Wij spreken met iedereen en die gesprekken blijven we voeren."

Rechtszaak

"Als Picnic claimt met mijn bond afspraken te hebben gemaakt, dan is dat onjuist", zegt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV. "Er loopt een rechtszaak tegen Picnic. Zolang die zaak onder de rechter is, wacht ik op de uitkomst daarvan. Dit is geen moment van afspraken, dat lijkt me duidelijk."

Brancheorganisatie INretail bevestigt dat er ook met hen geen cao-onderhandelingen zijn. "Picnic heeft zich enkele maanden geleden in een oriƫnterend gesprek laten informeren over de cao retail en non-food, de functiebeschrijvingen etcetera", zegt een woordvoerder. "Over een nieuwe e-commerce-cao onderhandelt INretail niet met Picnic."

Picnic wekt volgens de bonden ten onrechte ook de indruk dat ze een bestaande cao voor de retailsector vrijwillig toepassen, maar dat gebeurt niet. Muller zegt dat zijn bedrijf elementen uit de retail-cao toepast; ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe e-commerce-cao die beter bij het bedrijf zou passen. "We kunnen ons nu niet aansluiten bij de bestaande cao", zegt Muller. "Je moet wachten tot die verlengd of vernieuwd wordt."