Rutte wil niets zeggen over kansen Spitzenkandidat Timmermans

Premier Rutte wil niet zeggen of het kabinet PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans gaat voordragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. "Alles wat ik erover zeg, verkleint de kans dat we de beste Nederlander op de mooiste post krijgen."

Rutte zegt dat hij geen bezwaar heeft tegen Frans Timmermans "in enige positie". "Hij is natuurlijk een zeer relevante speler op het Europese toneel en heeft fantastische verkiezingen gehad gisteren. Er is ook geen contra-indicatie, integendeel."

Maar hij wijst erop dat er na de Europese verkiezingen "een heel politiek proces op gang komt" en "dat is toch een beetje een marktplaats met 28 landen en ook nog een rol voor het Europees Parlement. En dan heeft Nederland er belang bij dat ik daar mijn mond over houd."

Hij hoopt dat tijdens de Europese top van 20 en 21 juni al meer duidelijk zal worden over de nieuwe Europese Commissie. Zelf wordt Rutte ook veelvuldig genoemd als mogelijke voorzitter, maar hij heeft altijd gezegd dat dat niet aan de orde is.

'Timmermans-effect'

PvdA-lijsttrekker Timmermans is 'Spitzenkandidat' van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Hij wil de opvolger worden van de huidige commissievoorzitter Juncker. Volgens een exitpoll van bureau Ipsos won de PvdA gisteren bij de Europese verkiezingen. Er wordt gesproken van het ''Timmermans-effect".

PvdA-leider Asscher vindt dat het kabinet niet meer om de kandidatuur van Timmermans heen kan. "Als het kabinet dat negeert, maken ze een fout", zei hij in het radioprogramma 1 op 1.