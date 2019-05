Twee pronkstukken Nederlandse musea terug naar Joodse erven

Twee schilderijen uit de Nederlands Kunstbezit-collectie worden teruggegeven aan de erven van de oorspronkelijke Joodse eigenaar. Dat heeft minister Van Engelshoven van OCW besloten op advies van de Restitutiecommissie, die zich bezighoudt met claims op naziroofkunst.

Het gaat om twee stukken die na de Tweede Wereldoorlog in beheer van de Staat zijn gekomen. Het schilderij Elegant gezelschap in een Hollandse Renaissancezaal van Dirck Franchoisz Hals en Dirck van Delen hangt in het Frans Hals Museum in Haarlem en het schilderij Pronkstilleven van Jan Davidsz. de Heem is in bruikleen bij het Centraal Museum in Utrecht. Beide schilderijen stammen uit de 17e eeuw.