Richard Ashcroft krijgt rechten Bitter Sweet Symphony terug van The Stones

The Rolling Stones hebben de rechten van het nummer Bitter Sweet Symphony na 22 jaar teruggegeven aan oud-frontman van de band The Verve, Richard Ashcroft.

Hoewel het nummer The Verve in 1997 in een klap wereldberoemd maakte, kreeg de groep er geen cent voor. In het liedje zat een sample die afkomstig was van de instrumentale versie van The Last Time van The Rolling Stones. The Verve had daarvoor toestemming van platenmaatschappij Decca.

Maar de rechten bleken elders te liggen en de advocaat van de Stones klaagde The Verve aan. Er werd geschikt om een langslepende zaak te voorkomen. Zo werd overeengekomen om de auteur van Bitter Sweet Symphony te veranderen in Jagger/Richards/Ashcroft, dus met vermelding van zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards als mede-componisten. Ook werd afgesproken dat de royalties van Bitter Sweet Symphony naar de manager zouden gaan die de rechten van The Stones voor een deel beheerde.