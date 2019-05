Gps-dieven duperen boeren voor tienduizenden euro's

In Nederland is een bende actief die het voorzien heeft op gps-apparatuur in landbouwvoertuigen. Sinds begin april was het op acht plaatsen raak in Zeeland en inmiddels zijn er ook meldingen gekomen uit Groningen, Brabant en Gelderland. Voor de gedupeerde boeren loopt de schade in de tienduizenden euro's.

In Sluis was gisteravond een speciale bijeenkomst voor Zeeuwse boeren. De politie vertelde daar dat de zaak - die ook al tot Kamervragen leidde - nu landelijk wordt opgepakt. "We gaan ervan uit dat er een professionele organisatie achter zit, die een voorliefde heeft voor John Deere-apparatuur."

220.000 euro schade

Boerin Marla den Hamer uit Zuidzande in Zeeuws-Vlaanderen is een van de gedupeerden. Bij haar loonbedrijf werden begin deze maand elf gps-systemen gestolen. Totale schade: 220.000 euro. De daders wisten wat ze deden, zegt Den Hamer tegen Omroep Zeeland.

"Ze hebben eerst een camera verbogen die op de achtergevel gericht stond. Ze wisten precies hoe of wat en zijn met meerdere personen naar binnen gegaan. Ze hadden veel kennis van de systemen en zijn veertig minuten hun gang gegaan."