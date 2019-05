Metallica doneert geld aan de kindervoedselbank in Dodewaard

Metallica steunt de kindervoedselbank in Dodewaard. De metalband treedt op 11 juni op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en heeft toegezegd een deel van de opbrengst aan de Gelderse kindervoedselbank te schenken.

In ieder land waar Metallica optreedt, doneert de band geld aan een goed doel, zoals voedselbanken en scholen. Voor Nederland viel de keuze op de Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard.

"We waren best verbaasd toen het toen het bericht uit Amerika binnenkwam", laat de stichting aan Omroep Gelderland weten.

Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is dat Metallica schenkt. Naast de donatie mogen medewerkers van de voedselbank de bandleden ook ontmoeten. "We zijn uitgenodigd voor een meet and greet met de band en de overhandiging van een heel mooie cheque", aldus de stichting.

De Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard geeft onder meer verjaardagspakketten aan kinderen uit arme gezinnen, zodat die kunnen trakteren op school of een feestje kunnen geven.