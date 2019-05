Bewaking bij gemeentehuis Gilze en Rijen na dreigbrief

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief die de Brabantse gemeente ontving. Volgens een woordvoerder stond er dreigende en intimiderende taal in de brief.

Over de precieze inhoud of de afzender wil de gemeente niets zeggen. Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente contact gezocht met de politie en het Openbaar Ministerie. Ook is er een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Als het gemeentehuis open is, is er het gemeentehuis een bewaker aanwezig in de publieksruimte, meldt Omroep Brabant.

Bedreiging burgemeester

Gisteravond kwam bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie bij het gemeentehuis. Die ging over een man in een bushokje tegenover het gemeentehuis . De politie heeft hem aangesproken, waarna hij weer wegging. Het gaat om een bekende van de politie.

De politie wil niet bevestigen dat de man in het bushokje wapenhandelaar Jan B. is, zoals het Brabants Dagblad meldt. B. werd in 2017 veroordeeld voor het bedreigen van burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen. Ook zat hij vast voor wapenhandel en het in stukken hakken en wegmaken van een lijk. Onlangs werd hij vrijgelaten.