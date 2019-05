Theresa May treedt af als Britse premier

May kwam de afgelopen dagen steeds meer onder vuur te liggen vanwege haar nieuwe poging om de brexit-deal met de Europese Unie goedgekeurd te krijgen door het Lagerhuis. Conservatieve partijgenoten reageerden woedend op Mays plan om de weg vrij te maken voor een tweede brexit-referendum.

Gisteren werd duidelijk dat May de Lagerhuis-stemming over de brexit-deal, die gepland stond voor vandaag, uitstelt tot de week van 3 juni. Het akkoord met de Europese Unie is sinds januari drie keer afgewezen door het Lagerhuis. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is uitgesteld tot 31 oktober.

In december probeerden partijgenoten al om May af te zetten. Ze overleefde toen de vertrouwensstemming met 200 tegen 117 stemmen. Partijregels schrijven voor dat er binnen een jaar niet nog een vertrouwensstemming kan volgen, maar meerdere leden probeerden deze week de regels te veranderen om May alsnog weg te stemmen.