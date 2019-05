Internationaal toernooi voor g-vrouwen, 'super om voor Nederland te spelen'

Het Nederlandse team traint bij SVG een keer per week. Nu het toernooi dichterbij komt, wordt er op de training een extra schepje bovenop gedaan, vertelt Van den Einden-Brok. "Je wilt wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Met mijn zenuwen valt het wel mee, maar ik weet dat andere meiden uit het team wel gespannen zijn, want het is wel echt heel uniek."

Welk team in de finale staat zondag, is nog de grote vraag. De andere deelnemende landen zijn onder meer Polen, Kroatiƫ, Frankrijk, Azerbeidzjan en Denemarken, maar hoe goed die landen spelen, weet de vleugelverdediger niet. "We weten echt niet hoe goed de tegenstanders zijn. Dat maakt het eigenlijk wel weer heel leuk. We doen ons best en meer kunnen we niet doen."