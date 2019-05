Thijs H. blijft langer vastzitten voor doodsteken wandelaars

Thijs H. blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De rechtbank in Maastricht heeft het voorarrest verlengd van de 27-jarige man, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van drie wandelaars in Zuid-Limburg en Scheveningen.

H. zou op zaterdag 4 mei een 56-jarige vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen was in recreatiegebied Scheveningse Bosjes. Drie dagen later zou hij op de Brunssummerheide een vrouw van 63 en een man van 68 uit Heerlen hebben gedood. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van drievoudige moord of doodslag.

De rechtbank verlengt zijn voorarrest omdat de rechtsorde ernstig is geschokt door de dood van de wandelaars. Ook loopt het onderzoek nog en bestaat volgens de rechtbank de kans dat Thijs H. vlucht en opnieuw in de fout gaat.

Thijs H. mag de komende 14 dagen alleen contact hebben met zijn advocaat. Vorige week bepaalde de rechter al dat H. wordt opgenomen en onderzocht in het Pieter Baan Centrum.