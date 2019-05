Marco Kroon voor het eerst in tegenaanval: ‘Er wordt karaktermoord gepleegd’

Marco Kroon is geen prins op het witte paard, en ook geen koorknaapje. Dat weet hij. Maar dat is volgens de drager van de Militaire Willems-Orde geen reden om de afgelopen jaren zo vaak negatief in het nieuws te komen. Kroon vindt dat er karaktermoord op hem gepleegd is.

Dat zei hij gisteravond in Hotel Central in Den Bosch. Op uitnodiging van de JOVD sprak hij daar voor het eerst over "de andere kant van de medaille". Want al snel nadat in 2009 bekend werd dat hij als eerste Nederlander in ruim vijftig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg, ging hij "van hero naar zero".

"In de tien jaar dat ik beschimpt en verguisd ben heb ik nooit een tegenaanval geïnitieerd, maar vandaag doe ik dat wel." De reden dat hij dat niet eerder deed is dat hij toen een uniform droeg. Dit keer is dat anders; Kroon staat in burger omdat hij het uniform nu niet mag dragen door een incident met carnaval eerder dit jaar. "Dat is waarom ik mij vandaag vrij voel om mijn hart te luchten."

Wildplasincident

Kroon werd op 3 maart door agenten in Den Bosch aangehouden wegens wildplassen. Daarna zou hij volgens de aanklacht de agenten "onheus en strafbaar hebben bejegend". Hij zou zijn geslachtsdeel hebben getoond en zijn middelvinger hebben opgestoken. Ook zou hij een kopstoot uitgedeeld hebben. Het ministerie van Defensie besloot hem daarom vorige maand te schorsen.

Over dat incident wil Kroon, in afwachting van de rechtszaak, nog niet veel kwijt. Het wildplassen wil de majoor best bevestigen. Dat is gebeurd. Ook is hij staande gehouden door agenten, maar een kopstoot heeft hij niet uitgedeeld. "Daar zijn ook beelden van", zegt hij. "Tijdens de rechtszaak redden de bodycams van agenten me, als ze niet alles wissen tenminste. Meer zeg ik daar niet over."

Het 'wildplasincident' is het meest recente voorval van Kroon met justitie, maar niet de eerste keer dat hij grootschalig de media haalde.

Drugs- en wapenbezit

De eerste keer dat hij negatief in het nieuws kwam was in een artikel in het Brabants Dagblad in 2010. "Daardoor veranderde alles in acht maanden tijd". De krant pakte toen uit met een verhaal waarin stond dat Kroon verdachte was in een zaak rond drugs- en wapenbezit. Van drugsbezit werd hij vrijgesproken, maar in 2011 kreeg hij wel een veroordeling voor het bezit van stroomstootwapens - een wapen dat hij als "een simpele gadget uit Duitsland" omschrijft.

"En even over die drugs: ze hebben 6 nanogram cocaïne gevonden op mijn borsthaar. Dat is evenveel als een gemiddelde baby in Amerika. Maar mensen denken dat als ze mij op mijn schouder slaan er een stofwolk van me afvliegt", lacht hij.

Tijdens de avond bij de JOVD grapt hij vaker, maar hij geeft ook aan dat de manier waarop hij weggezet wordt in de media - "eigenlijk altijd negatief" - hem raakt. Het gebrek aan vertrouwen dat vorig jaar in hem uitgesproken werd was voor hem bijzonder heftig.

Toen vertelde Kroon dat hij tijdens een geheime missie in Afghanistan in 2007 ontvoerd, mishandeld en verkracht is. Later zou hij zijn gijzelnemer gedood hebben. Dat was iets wat hij jarenlang voor zich gehouden heeft. Kroon vreesde dat wanneer zou vertellen wat er gebeurd was dat zou leiden tot het stopzetten van de uiterst geheime missie.