Brouwers stoppen bier vaker in blik, ondanks slecht imago

Honderden jaren werd bier vooral in flessen verkocht, maar steeds meer brouwers stappen over op aluminiumblikjes. Volgens de makers blijft de originele smaak beter behouden in blik.

Voorheen werd vooral pils in blik verkocht, maar de laatste jaren zijn ook speciaalbieren in blik in opkomst. In twee jaar tijd is de verkoop van bier in blik in de supermarkt met meer dan 30 procent gestegen, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen.

Zonlicht

Brouwerij Kees uit Middelburg stapte anderhalf jaar geleden volledig over op blik, hoewel dat het voor hem iets duurder is.

Brouwer Kees Bubberman legt hier uit waarom: