Wekdienst 24/5: tattookillers horen straf en klimaatbetoging in Utrecht

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De zogenoemde 'tattookillers', die worden verdacht van de moord op de Enschedeër Onno Kuut, horen vandaag welke straf zij opgelegd krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen maart levenslang geëist tegen de vier verdachten.

Scholieren houden een klimaatdemonstratie in Utrecht. Ze lopen vanaf 12 uur door het centrum omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet aan verduurzaming.

En er is een zitting voor de Hoge Raad in de zogeheten Urgenda-zaak. De Nederlandse Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof waarin het stelt dat de broeikasgassen met 25% moet worden teruggebracht ten opzichte van 1990.

Wat heb je gemist?

De PvdA lijkt onverwacht de grote winnaar te zijn van de Europese verkiezingen. Volgens de exitpoll van Ipsos halen de sociaaldemocraten vijf zetels, twee meer dan nu. Volgens GeenPeil, dat zich baseert op de officiële uitslag van 732 stembureaus, komt de PvdA uit op zes zetels.

Het is nog maar de vraag of de PVV en de SP terugkeren in het Europees Parlement. Ze halen in de exitpoll van Ipsos, dat rekent met een foutmarge van een zetel, nog wel één zetel. GeenPeil meldt echter dat de PVV en SP respectievelijk 0,2 en 0,3 procentpunt van een zetel zijn verwijderd. Overigens zitten ook 50Plus en de Partij voor de Dieren bij GeenPeil in de gevarenzone. In de poll van Ipsos staat 50Plus op één zetel, de PvdD op 0.

De definitieve uitslagen komen vanaf zondagavond binnen. Dan hebben ook de andere EU-landen gestemd.