SER: Vluchtelingen beter helpen met vinden van werk

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten beter ondersteund worden bij het zoeken naar werk. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad voor de politiek over sociaal-economische vraagstukken.

Onlangs bleek dat van de vluchtelingen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen ruim een kwart betaald werk had gevonden na drieënhalf jaar. De SER vindt dat dat er meer moeten worden. "Er is een ontzettend tekort aan mensen voor de banen die er zijn", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. "Statushouders zouden sneller aan het werk moeten kunnen."

"Dat dit nog te weinig gebeurt komt doordat vluchtelingen te lang blijven hangen in taalprojecten en het zich installeren in de gemeente waar ze komen te wonen", aldus Hamer. "De combinatie van de taal leren en tegelijkertijd werken komt veel te weinig voor."

Regionale verschillen

Er zijn volgens de SER ook regio's en steden waar het beter gaat. Dat zijn dan vooral de grotere steden, zoals Utrecht en Amsterdam. "Ze kijken daar goed naar wat een persoon kan en hoe die verder kan groeien", zegt Hamer. "Mensen hebben natuurlijk een belemmering omdat ze de taal niet goed kennen, maar ze hebben vaak wel veel andere vaardigheden. Deze steden laten mensen meteen de taal leren, in combinatie met werk." Gemeenten zouden ook meer kennis met elkaar moeten uitwisselen over wat werkt en wat niet, vindt de SER.

Onlangs maakten we deze video over Hussam Al Ghazali. Hij vluchtte uit Syrië en heeft nu een baan gevonden als kleermaker in een bruidsmodezaak: