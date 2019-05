Eindexamens voorbij, LAKS kreeg veel klachten over dieren en muziek

De eindexamens voor havo en vwo zitten er weer op. Traditiegetrouw geeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een overzicht van het aantal klachten. Dat waren er 150.000, iets minder dan vorig jaar. Opvallend waren de klachten over dieren en muziek, zegt het LAKS.

Het examen waarover het meest werd geklaagd was wiskunde A voor havo. Sowieso werd er veel geklaagd over wiskunde, schrijft het LAKS in een persbericht. Aantallen noemt het LAKS niet.

In de categorie opvallende klachten registreerde het LAKS er dit jaar veel over dieren en muziek. Zo werd er geklaagd over geluidsoverlast door koeien en ganzen. Een pauw verstoorde zelfs meerdere examens met zijn gekrijs.

Ook werd geklaagd over een voorbijganger die luidkeels een lied van Whitney Houston zong en een vrachtwagenchauffeur die "met open deuren en hoog volume zijn playlist Marco Borsato afdraaide". Een leerling "zakte letterlijk", al voordat de examenuitslag binnen was, schrijft het LAKS. Een stoel begaf het, waardoor de leerling viel.