Blijdschap bij PvdA: 'wow, wat een bizarre comeback'; Forum: dit is een goed resultaat

Bij de Partij van de Arbeid heerst grote blijdschap nu de exitpolls een flinke winst voor de PvdA voorspellen. "Wow, wow, wat een bizarre comeback" zei Lodewijk Asscher in Amsterdam.

Of de sociaaldemocratische fractie in Europa de grootste wordt is nog onduidelijk, maar lijsttrekker Frans Timmermans zegt dat in Europa wel te merken dat er "behoefte is aan een ander Europa dat zich harder inzet voor de klimaatcrisis en dat ook ziet dat we op sociaal vlak als Europeanen meer samen moeten doen".

"Er is in Nederland een meerderheid die wil dat de Europese Unie een rol blijft spelen om problemen op te pakken. Het is onze taak om heel Nederland ervan te overtuigen dat we een hervormde Europese Unie echt nodig hebben", aldus Timmermans.