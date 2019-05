Honderden buitenlanders in Engeland zeggen dat ze niet kunnen stemmen

In het Verenigd Koninkrijk kunnen honderden en misschien zelfs wel duizenden EU-burgers die daar wonen niet stemmen vanwege administratieve fouten. The Guardian heeft al 300 meldingen binnengekregen en op Twitter worden veel verhalen gedeeld onder #DeniedMyVote.

Ook de Nederlandse Emma Zürcher, die zes jaar in Engeland woont, kreeg te horen dat ze niet kan stemmen. "Het is echt een enorme chaos bij veel stembureaus", vertelt ze telefonisch. "Er was natuurlijk heel weinig tijd om de verkiezingen te organiseren, omdat pas zo laat bekend werd dat ze doorgingen." Dat is volgens Zürcher waarschijnlijk de reden dat veel mensen met een andere nationaliteit in Engeland nu niet kunnen stemmen.

Zürcher belde haar gemeente op 7 mei meteen op, toen bekend werd dat er alsnog verkiezingen zouden worden gehouden. "Ik vroeg ze: is er nog iets wat ik moet doen? Hebben jullie nog iets van me nodig?" Alleen een formulier met een kopie van haar Nederlandse paspoort, was het antwoord. Dus dat stuurde ze op.

Maar vorige week kreeg ze een e-mail met de mededeling dat ze nog een ander formulier had moeten inleveren, en wel op 7 mei. "Dat is de dag waarop bekend werd dat de verkiezingen doorgingen! Dat kan toch geen deadline zijn. Er is ons helemaal niets verteld", verzucht Zürcher.

Kantelpunt

Volgens de onderwijsassistente zitten duizenden mensen met hetzelfde probleem. "Het is hartverscheurend. Het was vandaag niet zomaar een dag. Het waren niet zomaar verkiezingen. Vandaag had een kantelpunt kunnen zijn."

Zürcher heeft een e-mail naar het Lagerhuislid van haar kiesdistrict gestuurd. Ook heeft ze contact met andere gedupeerden. "Iedereen roept elkaar op om naar zijn Lagerhuislid te schrijven. We moeten ervoor zorgen dat dit niet wordt vergeten."