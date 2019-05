Scholier mag van de rechter toch naar examengala

De rechtbank in Utrecht heeft uitspraak gedaan in een bijzondere zaak. Een 17-jarige leerling was het niet eens met het besluit van het Kalsbeek College in Woerden om hem de toegang tot een examengala te weigeren en stapte naar de rechter.

Dit pakte goed uit voor de scholier: volgens de rechtbank heeft de school de jongen ten onrechte de toegang tot het examengala ontzegd, meldt RTV Utrecht. "Omdat het besluit niet zorgvuldig tot stand is gekomen moet het besluit worden teruggedraaid en moet de leerling toegang verleend worden tot het gala", aldus de rechter.

De school is niet blij met het oordeel en vreest dat het hek van de dam is, als leerlingen besluiten geschillen met de school in de rechtszaal uit te vechten.

Ernstig misdragen

De jongen werd de straf opgelegd omdat hij zich volgens de school ernstig had misdragen op de laatste schooldag van VMBO-examenleerlingen. Op die dag stak een groep scholieren vuurwerk af voor de school en werd de auto van een leraar beklad met verf. Ook werden voorbijgangers belaagd met meel en eieren.

De groep onruststokers bestond uit zo'n 30 leerlingen. De tiener is een van de twaalf leerlingen die door het schoolpersoneel werden herkend. Zij kregen allemaal te horen dat ze niet meer welkom waren op het gala.

Tijdens de zitting ontkende de jongen betrokken te zijn geweest bij het incident. "Ik reed die dag op mijn scooter in de buurt van de school, maar ik heb niks gedaan", zegt hij.

Hoor en wederhoor

De rechter verwijt de school dat die hem van het gala heeft uitgesloten, zonder eerst met hem in gesprek te gaan. "Er had hoor en wederhoor toegepast moeten worden." Een besluit zoals het uitsluiten van een leerling bij de afsluiting van de schooltijd mag niet zomaar genomen worden, aldus de rechter.

Het Kalsbeek College zegt nog steeds achter de beslissing te staan. "We vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school", zegt locatiedirecteur Paul Verkade. "Op school hebben we daarom duidelijke afspraken gemaakt over welk gedrag tolerabel is. Dat waren deze gedragingen absoluut niet."

Nu de rechter heeft geoordeeld dat de scholier toch naar het gala mag, heeft de school aan de ouders van de andere geschorste leerlingen laten weten dat zij zelf moeten beslissen of hun kind alsnog naar het feest komt.