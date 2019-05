Drugsverdachte mag aan Suriname worden uitgeleverd

Nederland mag de Surinaamse rijstboer R.O. aan Suriname aanleveren. De rechter in Den Haag heeft dat beslist. O. wordt door het Openbaar Ministerie in Paramaribo verdacht van betrokkenheid bij doorvoer van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie.

Vorig jaar landde er op de airstrip van zijn rijstbedrijf een Braziliaanse Cessna met aan boord bijna 500 kilo cocaïne. In dezelfde omgeving werd een duikboot gevonden die klaarblijkelijk was gebouwd om drugs mee te vervoeren.

Medische behandeling

Het lukte O. desondanks om daarna naar Nederland te reizen. Hij zei in een telefonisch interview dat hij voor een medische behandeling was afgereisd en dat hij zich vrijwillig bij de politie zou melden zodra hij terug zou zijn in Suriname. Paramaribo deed al in juni vorig jaar een uitleveringsverzoek waartegen O. bij de rechter protesteerde.

Volgens het Surinaamse radiostation ABC heeft de rechtbank minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geadviseerd om aandacht te besteden aan de medische situatie van O..

Bouterse

In Paramaribo is de rechtszaak begonnen tegen een aantal medeverdachten. Het zijn medewerkers van O. en buitenlanders die ervan verdacht worden dat ze betrokken waren bij de bouw van de duikboot.

De afgelopen tijd zijn er regelmatig grote zendingen cocaïne uit Suriname onderschept. De oppositiepartijen in Suriname verwijten de regering van president Bouterse te weinig aan de opsporing te doen.