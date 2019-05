Politiebureau Tilburg gesloten na opnieuw onwel worden agenten

Het politiebureau in Tilburg is per direct gesloten nadat agenten opnieuw onwel zijn geworden. Vandaag en gisteren werden medewerkers ziek, vermoedelijk door verontreinigde filters van de klimaatbeheersing in het pand.

Gisteren werd het bureau ontruimd toen vijf agenten ziek werden, nadat ze een vreemde geur hadden ingeademd, schrijft Omroep Brabant. Nu er opnieuw agenten onwel zijn geworden is besloten het bureau te sluiten totdat de oorzaak duidelijk is.

Na een eerste onderzoek is gebleken dat de klimaatbeheersing in het gebouw verontreinigde filters had. Dat wordt morgen verder onderzocht.

Pas als de oorzaak van de problemen is gevonden wordt besloten wanneer het bureau weer opengaat. Tot die tijd worden bezoekers doorverwezen naar een van de andere politiebureaus in de omgeving.