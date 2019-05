Wrak laatste slavenschip VS teruggevonden in Alabama

Onderzoekers hebben in de Amerikaanse staat Alabama het wrak teruggevonden van de Clotilda, voor zover bekend het laatste schip dat slaven van Afrika naar de VS vervoerde. Het lag op de bodem van de Mobile-rivier.

De Clotilda bracht in 1860 110 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen naar de VS om ze onder investeerders te verdelen. Het transport was illegaal, want de 'import' van slaven was in 1807 al afgeschaft. Maar met de slavernij gebeurde dat formeel pas in 1865, na de Amerikaanse Burgeroorlog. Aangenomen wordt dat het schip in opdracht van de eigenaar tot zinken is gebracht om het bewijs voor het misdrijf onvindbaar te maken.

Onderzoekers hebben verzekeringspapieren gebruikt om te zien of het gevonden wrak werkelijk van de Clotilda is. De maten en andere unieke eigenschappen die in de papieren genoemd worden, komen met de gevonden resten overeen, zeggen de onderzoekers.