Examens Frans gestolen op middelbare school Arnhem

Het examen Frans van achttien havo-leerlingen van het Thomas a Kempis College in Arnhem is gestolen. Het examen is ongeldig verklaard en de leerlingen moeten de toets opnieuw maken.

De toets werd maandag gestolen. "Een docent had het examen meegenomen naar huis en in het weekend nagekeken. Maandagochtend was de docent onderweg naar school en stopte onderweg voor een boodschap. Ze zag toen dat de tas met de examens uit haar auto was gestolen", vertelt Jan Jacob van Dijk, voorzitter van het college van bestuur. "Dat was het moment dat wij erachter kwamen dat het gemaakte examen was verdwenen."

Omroep Gelderland schrijft dat de directie van de school de diefstal direct gemeld heeft bij de Onderwijsinspectie. Omdat het examen nog niet door een tweede corrector is bekeken is de toets vervolgens ongeldig verklaard.

Extra stress

De leerlingen krijgen in de herkansingsperiode de gelegenheid om het examen Frans opnieuw te maken. "Iedere bestuurder heeft nachtmerries over dingen waarvan je absoluut niet wilt dat ze gebeuren", zegt Jan Jacob van Dijk, voorzitter van het college van bestuur. "Dit is er een van."

Om extra stress te voorkomen besloot de schoolleiding het nieuws van de diefstal en het ongeldig verklaren van het examen pas na de laatste examens van vandaag aan de ouders en leerlingen bekend te maken. Binnenkort houdt de schoolleiding een informatiebijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven op de situatie.