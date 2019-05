Luidruchtig onthaal voor ministers in Westerwijtwerd na aardbeving

De Groninger Bodem Beweging riep op tot het protest. Vice-voorzitter Derwin Schorren is niet optimistisch over het resultaat van het bezoek van de bewindslieden, zei hij tegen RTV Noord. "We verwachten er niets van. Het wordt een bezoek als alle andere bezoeken, met geen nieuwe uitkomsten. Het gaat eigenlijk alleen maar om geld. Wie gaat het betalen? De NAM of de Staat. Ze willen allebei zo weinig mogelijk betalen."

Toch vindt Schorren het nodig om een signaal af te geven. "Omdat wij continu moeten uitdragen dat het ons aan het hart gaat wat hier gebeurt. Want hier staan gewoon gezinnen. Burgers die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Met de procedures die daarop volgen. Met scheuren in de huizen omdat de gaswinning nog steeds niet terug is naar nul. Maar ook psychisch leed, omdat mensen in onzekerheid leven en kinderen niet op hun slaapkamer durven slapen."

Later op de middag staat er in het provinciehuis in Groningen nog een overleg gepland met regionale bestuurders.