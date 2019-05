May stelt presentatie nieuw brexitwetsvoorstel uit

De Britse regering heeft de presentatie van het nieuwe brexitwetsvoorstel in het Lagerhuis uitgesteld. Premier May zei gisteren nog dat de wet morgen zou worden gepresenteerd. Dat gebeurt nu in de week van 3 juni.

De bekendmaking van het uitstel gaat gepaard met koortsachtige speculaties dat Mays aftreden nabij is. Morgen heeft ze een beslissend overleg met Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis.

Verschillende collega's in het kabinet hebben tegen de BBC gezegd dat May niet kan aanblijven.

Nieuw referendum

Details over Mays nieuwe uittredingswet lekten deze week uit na een toespraak van May. Zo wil ze onder meer de Britse bevolking in een referendum laten beslissen of die instemt met het brexitakkoord dat ze met de EU heeft gesloten.

Voorstanders van de brexit binnen haar eigen Conservatieve Partij reageerden woedend. Ze vinden dat May niet kan aanblijven. Het prominente partijlid Andrea Leadsome stapt gisteren uit de regering.

Lagerhuisleden van oppositiepartij Labour vinden de tegemoetkomingen die May in het nieuwe voorstel doet niet ver genoeg gaan. Daarmee is het is het vrijwel zeker dat ook deze vierde versie van het wetsvoorstel zal worden weggestemd.