'Amerikaanse Taliban' John Walker Lindh komt vrij

In de VS is onrust ontstaan over de vervroegde vrijlating vandaag van John Walker Lindh, die in 2001 wereldwijde bekendheid kreeg als de 'Amerikaanse Taliban'. Lindh (38) vocht in 2001, tijdens de Amerikaanse invasie in Afghanistan, aan de kant van de Taliban.

Hij werd gevangen genomen en opgesloten in een fort in Noord-Afghanistan. Tijdens een bloedige opstand van Talibankrijgsgevangenen verstopte hij zich met medestrijders in een bunker. Na een aantal dagen werden zij ontdekt en werd het de Amerikanen duidelijk dat zich onder de opstandelingen een landgenoot bevond. Opnamen daarvan zijn te zien in de documentaire The Horse Soldiers.