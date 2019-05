VN benoemt veiligheidscoördinator in de strijd tegen ebola

De Verenigde Naties hebben een veiligheidscoördinator benoemd in de strijd tegen ebola. De ziekte heeft de afgelopen tien maanden zeker 1200 levens geëist in de Democratische Republiek Congo. De VN acht de kans dat de ziekte zich verder verspreidt zeer groot.

De nieuwe coördinator, die ervoor moet zorgen dat de strijd tegen ebola beter verloopt, is David Gressly. Groot probleem is dat in het noordoosten van Congo, waar de ziekte rondwaart, verschillende gewapende milities met elkaar in conflict zijn. Ook het wantrouwen van de lokale bevolking ten opzichte van autoriteiten helpt niet mee bij de bestrijding.

De ziekte kan waarschijnlijk alleen gestopt worden als er een eind komt aan het geweld. Het hoofd van de VN-gezondheidsdienst zei eerder dat "de uitbraak een van de meest complexe gezondheidscrises ooit is". Ebola is zeer besmettelijk en de overlevingskans van patiënten is relatief klein.

Gressly heeft jaren ervaring met werken in Afrika, onder meer in Congo. Zo volgde hij onder meer Bert Koenders (PvdA) op als leider van de Minusma-missie toen Koenders in 2014 de plek van Frans Timmermans innam als minister van Buitenlandse Zaken.