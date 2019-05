Opkomst tot nu toe iets lager dan bij vorige verkiezingen

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is tot nu toe iets lager dan bij de vorige stembusgang vijf jaar geleden. Om 10.30 uur is 7 procent van de stemgerechtigde mensen gaan stemmen, blijkt uit een indicatie van de opkomst van onderzoeksbureau Ipsos.

In 2014 was de opkomst op dat tijdstip 8 procent en 2009 nog een procent hoger. Ipsos komt rond 14.00 uur met een update. Bij de vorige twee verkiezingen bleek dat uiteindelijk 37 procent van de mensen naar het stembureau was gegaan.

De cijfers gaan alleen over de stembusgang in Nederland. De verkiezingen vinden niet in andere Europese landen op hetzelfde moment plaats, pas zondag is er overal gestemd.

De stembureaus in Nederland gingen vanochtend vroeg om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur.

Verschillende politici hebben vandaag hun stembiljet in de container gedaan. Zo ging D66-leider Jetten al vloggend naar het stembureau in Millingen aan de Rijn, kwam PVV-leider Wilders voor een dichte deur te staan in het Haagse Duindorp en stemde eurocommissaris Timmermans, als lijsttrekker van de sociaaldemocraten, voor het eerst op zichzelf. Dat en meer in ons liveblog.