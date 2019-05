Doden door noodweer en tornado's in Missouri

In de Amerikaanse staat Missouri zijn vannacht door een storm drie mensen om het leven gekomen. De slachtoffers vielen in het plaatsje Golden City.

Missouri werd 's avonds laat geteisterd door noodweer en wervelwinden. Vooral in de centraal gelegen stad Jefferson City was de overlast groot. De inwoners werden rond middernacht opgeschrikt door een wervelwind.

Op veel plekken is de stroom uitgevallen, auto's werden omver gegooid en huizen zijn beschadigd. In Jefferson City zijn voor zover bekend geen doden gevallen.

Dorp geƫvacueerd

Al de hele week heeft het Midden-Westen van de Verenigde Staten te kampen met noodweer. In het gebied dat 'Tornado Alley' wordt genoemd, dat zich concentreert rond het noorden van Texas, Oklahoma en Kansas, zijn jaarlijks honderden wervelwinden.

In de staat Oklahoma zijn vooral zorgen over overstromingen. Zo werd het plaatsje Webber Falls, waar zo'n 600 mensen wonen, dinsdag in allerijl geƫvacueerd omdat een dam dreigde door te breken.