Indiase premier Modi grote winnaar parlementsverkiezingen

In India stevent zittend premier Modi af op een grote verkiezingsoverwinning. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op basis van de eerste resultaten lijkt zijn Bharatiya Janata-partij genoeg zetels te halen voor een absolute meerderheid. Modi heeft dan geen andere partijen nodig om te regeren. De Congrespartij van Rahul Gandhi volgt op grote afstand.

Premier Modi is erg populair in India. Hij heeft de laatste jaren veel hervormingen en sociale welvaartsprogramma's doorgevoerd en de economie is onder zijn leiding fors gegroeid. Na afloop van de stembusgang vorige week zei de premier op een persconferentie dat hij vol vertrouwen was. "Ik denk dat dit de eerste keer in lange tijd is dat de regering een tweede termijn verovert met een meerderheid."

Hoge opkomst

De verkiezingen in India zijn de grootste ter wereld, honderden miljoenen Indiërs gingen vanaf half april gedurende een periode van vijf weken naar de stembus. De opkomst was met 66 procent ongekend hoog.

Het tellen van de stemmen gaat nog tot in de avond door. De officiële uitslag wordt pas morgen verwacht. In India wordt elektronisch gestemd, maar de Kiescommissie voert controles in alle kiesdistricten.