Naar de stembus: alles wat je moet weten over de Europese verkiezingen

Op deze pagina vind je extra informatie over de verkiezingen in alle 28 landen. Bijvoorbeeld op hoeveel zetels de lidstaten recht hebben en welke partij de grootste was bij de vorige EP-verkiezingen.

De uitslagenavond

Zondagavond om 23.00 uur sluiten de laatste stembureaus in Italië en vanaf dat moment komen de uitslagen. Zowel die van Nederland als van de rest van Europa, voor zover de uitkomst op dat moment bekend is. Het Europarlement komt zondagavond met een prognose van de nieuwe zetelverdeling in het parlement.

Maandagochtend is naar verwachting de uitslag van zo'n 300 van de 355 Nederlandse gemeenten bekend. Een aantal gemeenten is niet van plan om zondag of in de nacht op maandag uitslagen door te geven, meestal om religieuze afwegingen. Het is dus lastig te zeggen wanneer de einduitslag duidelijk is.

Als je wil weten waar jouw stem straks invloed op heeft en wat het parlement precies doet: