'Personeelstekorten in zorg worden in rap tempo kleiner'

De personeelstekorten in de gezondheidszorg lopen snel terug. Dat concludeert het AD op basis van nieuwe cijfers van de drie bewindslieden op het ministerie van Volksgezondheid. De krant schrijft dat veel zij-instromers en herintreders voor een baan als zorgverlener kiezen.

In maart vorig jaar ging het kabinet er nog vanuit dat de zorgsector over drie jaar zo'n 125.000 personeelsleden tekort zou komen. Het verwachte personeelstekort voor de gezondheidszorg in 2022 is nu nog 80.000 medewerkers, meldt het AD.

Als de huidige stijging van het aantal zij-instromers en herintreders doorzet en de aantallen nieuwe zorgverleners in opleiding en extra stageplaatsen zo blijven groeien, zou het tekort mogelijk kunnen teruglopen tot 55.000 zorgverleners.

Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt in de krant dat hij blij is met deze trend. "Dit ondersteunt de koers die we afgelopen jaar al hebben ingezet."

Uitstroom nog wel hoog

Vorig jaar spraken minister De Jonge, minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis het doel uit om de tekorten in de zorg richting 2022 helemaal weg te werken. Daarvoor werd toen 347 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan een groot deel werd gereserveerd voor opleidingen, omscholing en stageplekken.

Volgens het AD kiezen inmiddels veel meer mensen een baan in de zorg. In 2017 en 2018 zijn in totaal 18.500 extra mensen aan de slag gegaan in de verpleeghuiszorg. In 2019 willen verpleeghuizen nog eens 19.000 medewerkers aannemen. Of de ontwikkelingen een direct gevolg zijn van de investeringen, is niet duidelijk.

Minister De Jonge maakt zich nog wel zorgen over de hoge uitstroom van zorgpersoneel en het toenemende ziekteverzuim. "Daar zit ruimte voor verbetering bij de werkgevers", zegt hij in de krant.